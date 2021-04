Comment faire un crédit personnel ? Conseils pour gérer son budget

Quelles sont les différences entre le crédit amortissable et renouvelable ou revolving ? Voici conseils pour maîtriser son budget perso avec les remboursements d’un crédit.

Si vous avez besoin d’un financement ponctuel pour vous aider à acheter un bien ou un service (financer l’achat de meubles, de travaux, financer vos prochaines vacances…), vous vous demandez sans doute quel type de crédit choisir pour conserver la maîtrise de votre endettement.

Quel crédit choisir pour éviter le surendettement et pour conserver l’équilibre de son budget personnel et familial ? Plusieurs types de crédits vous sont proposés par les différents établissements bancaires et financiers, tous ne sont pas égaux en termes de conditions de remboursement.

Conserver la maîtrise de son taux d’endettement : comment le calculer ? Quelle limite ne pas dépasser ?

Faut-il emprunter ? Avant d’emprunter pour financer le bien ou le service dont vous rêvez, vous devez vous demander quelle est votre capacité d’emprunt, et donc de remboursement.

Si vous devez demander un crédit mais que vous souhaitez maîtriser votre budget personnel, voici quelques outils simples à utiliser avant de faire une demande d’emprunt. Le but est d’éviter d’accumuler des dettes et des découverts.

Les banques considèrent que la limite de taux d’endettement à ne pas dépasser pour que votre budget soit équilibré est de 33% selon le site spécialisé « Faire un crédit », de manière à ce qu’il vous reste suffisamment pour vivre une fois que vous avez payé l’ensemble de vos charges fixes.

Conserver l’équilibre de son budget familial : la limite d’endettement à ne pas dépasser

Globalement, si vous devez consacrer plus de 33% de vos entrées (salaires, primes, allocations, retraite…) à rembourser vos crédits, vous risquez le surendettement. Les banques ou organismes financiers doivent, déontologiquement, ne plus vous accorder de crédits au-delà de cette limite.

Comment calculer simplement son taux d’endettement ?

Avec cet outil de calcul tout simple, vous pouvez faire le point :

Taux d’endettement = (remboursements mensuels des crédits + loyer) x 100 / ressources.

Vous devez donc additionner l’ensemble de vos remboursements mensuels, plus votre loyer, multiplier le total obtenu par 100, puis diviser le chiffre obtenu par le montant total de vos ressources pour obtenir le pourcentage d’endettement de votre budget.

Quel type de crédit choisir ? Amortissable, permanent, revolving, comment se retrouver dans les différents emprunts ?

Une fois que vous avez vérifié vos capacités d’emprunt, vous pouvez passer à l’étape suivante : quel emprunt choisir auprès de votre banque ou d’un organisme de crédit.

Quel type de crédit à la consommation faut-il choisir selon le bien ou le service à financer ?